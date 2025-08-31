Nous sommes des filles sans histoire International Visual Theatre Paris
Nous sommes des filles sans histoire International Visual Theatre Paris mercredi 8 avril 2026.
Féministe, interactif et bilingue
en LSF et en français – Dès 14 ans – 1h
Sur scène, deux comédiennes, en français et en langue des signes, détricotent avec humour et énergie les récits dominants. Un spectacle vif et engagé qui invite à une analyse et à une réflexion collective.
Compagnie on/off – coproduction Théâtre du point du jour
A partir du livre d’Alice Zeniter – publié aux éditions de l’Arche (2011)
Traduction du texte en LSF : Géraldine Berger, Isabelle Voizeux et Laure Abdelmoumeni
Comédienne LSF : Isabelle Voizeux
Comédienne français : Géraldine Berger
Mise en scène : Anthony Guyon
Collaboration à la mise en scène : Angélique Clairand
Création lumière : Denis Chapellon
Scénographie : Anouk Dell’aiera
Production : Pénélope Schulmann
Diffusion : Caroline Bobichon
Crédit photo : Briac Durand
Nous sommes des filles sans histoire est un spectacle qui questionne les récits. Qui raconte les histoires ? Pourquoi tant de femmes en sont absentes ?
Du mercredi 08 avril 2026 au samedi 18 avril 2026 :
samedi
de 18h00 à 19h00
jeudi, vendredi
de 19h00 à 20h00
mercredi
de 20h00 à 21h00
payant
Tarifs : de 27€ à 6€, voir le détail des tarifs sur notre billetterie en ligne
Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-08T23:00:00+02:00
fin : 2026-04-18T22:00:00+02:00
International Visual Theatre 7 Cité Chaptal 75009 Paris
https://ivt.mapado.com/event/567050-nous-sommes-des-filles-sans-histoire +33153161818 contact@ivt.fr https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre