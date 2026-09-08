Nouveau ! Week-end Balade cueillette et cuisine sauvage au lac d’Aiguebelette, 287 Chem. de l’Épinette, 73470 Novalaise, France, Novalaise

Informations pratiques

Nouveau ! Week-end Balade cueillette et cuisine sauvage au lac d’Aiguebelette Samedi 26 septembre, 13h00 287 Chem. de l’Épinette, 73470 Novalaise, France Savoie

Tarifs : Adulte 100€ ; Enfant / personne souffrant de handicap (sauf difficulté de déplacement) / minimas sociaux 50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T13:00:00+02:00 – 2026-09-27T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T13:00:00+02:00 – 2026-09-27T11:00:00+02:00

Après des présentations en bonne et due forme du groupe, nous partirons à la découverte des espèces végétales comestibles de saison.

Je vous apprendrais à identifier les familles de plantes et les espèces, à savoir où les trouver selon les lieux et des saisons, vous raconterais leurs histoires… Et bien sûre, tout au long de la balade, nous récolterons ensemble quelques spécimens, avec parcimonie et de manière éthique.

Nous découvrirons une vingtaine d’espèces au moins, comestibles et/ ou médicinales pendant notre parcours entre forêts et pairies autour du gîte.

A l’issue de la balade, nous préparerons apéro et diner avec notre cueillette et quelques ingrédients de qualité que nous aurons pris le soin d’apporter.

Esther, notre cheffe, vous donnera ses astuces pour préparer un repas sauvage de A à Z que nous dégusterons ensuite tous ensemble dans la salle à manger du gîte avant d’aller nous reposer.

3 à 4h de balade et cueillette de plantes sauvage

2 à 3h de cuisine avec vos récoltes et évidemment dégustation de nos préparations

Nuit en gîte

Notre objectif : sortir un peu des classiques pestos et omelettes aux herbes sauvages…

Nous vous proposerons un atelier original avec Esther Schlegel, cheffe expérimentée, formée chez Bocuse et passionnée de saveurs originales, après votre cueillette en compagnie de Lucile Reynard, passionnée de plantes sauvage et formée à la ceuilette, qui récolte pour un restaurant étoilé.

Accessible aux enfants à partir de 10 ans sous la responsabilité d’un adulte.

Hébergement pour la nuit au gîte Regain (seulement 9 places) un écolieu solidaire, en chambres collectives (plusieurs configurations possibles en fonction du nombre de personnes)

Tarifs :

Adulte : 100€ avec hébergement inclus en gîte collectif

Enfant : 50€ avec hébergement inclus en gîte collectif

Tarif Social RSA – PMR : 50€ avec hébergement inclus en gîte collectif

Des places sans hébergement (11) seront ouvertes dans un second temps une fois les 9 places avec hébergement réservées.

Si vous ne souhaitez pas être hébergé, contactez-moi en privé pour que je vous mette sur liste d’attente une fois les places avec hébergement réservées.

à propos de l’hébergement : Côté logistique, vous êtes invités à prendre votre propre literie (drap housse, housse de couette, taie d’oreiller) en fonction des couchages ci-dessous : * 2 lits 140 x 190 * 1 lit 120 x 190 * 6 lits 90 x 190.

Nous dicuterons tous ensemble des configurations des chambres en fonction des inscrits et des groupes, avant le weekend pour que chacun sache quoi emmener.

Le linge de lit peut être fourni sur demande, à raison de 15 euros par couchage. Le linge de toilette n’est pas fourni. Matériel puériculture à disposition : lit parapluie, chaise haute, baignoire…

Il s’agit d’un gîte solidaire et écologique que nous vous faisons payer à prix coûtant.

Pour soutenir les associations sociales et écologiques, Regain reverse 20% du coût de la location.

Regain a privilégié les matériaux sains, la récupération et la seconde main pour la rénovation du gîte. Hors location, le gîte est gracieusement mis à disposition des associations locales.

Durée : 7h

Activité organisée par Lucile – Animatrice nature connaissance des plantes sauvages

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/nouveau-balade-cueillette-et-cuisine-sauvage-lac-d-aigeubellete-hebergement-en-option-9737

287 Chem. de l’Épinette, 73470 Novalaise, France 287 Chem. de l’Épinette, 73470 Novalaise, France Novalaise 73470 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/nouveau-balade-cueillette-et-cuisine-sauvage-lac-d-aigeubellete-hebergement-en-option-9737 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/nouveau-balade-cueillette-et-cuisine-sauvage-lac-d-aigeubellete-hebergement-en-option-9737 »}]

Une journée de découverte et de dégustation des plantes sauvages comestibles près de Lyon et de Chambéry Nature Sortie nature