Palafittes : Remontez le temps grâce aux sciences !, Plage de Bon Vent, Novalaise

Informations pratiques

Palafittes : Remontez le temps grâce aux sciences ! Dimanche 20 septembre, 10h00 Plage de Bon Vent Savoie

Ouvert à tous.tes – A partir de 6 ans pour les ateliers et de 10 ans pour les sorties sur l’eau – Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Les sorties sur l’eau sont sur inscription avec un nombre de places limité (voir lien)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Rendez-vous à la plage de Bon Vent pour une immersion au cœur des sites palafittiques du lac d’Aiguebelette : explorez les différentes disciplines de l’archéologie, voguez sur le lac et percez en famille les secrets de ce patrimoine exceptionnel !

Au programme de cette journée :

SUR LA RIVE

De 10h à 12h et de 14h à 18h :

Des ateliers scientifiques et ludiques en accès libre : Glissez vous dans la peau d’experts du Néolithique pour faire parler les indices du passé ! Venez décoder les cernes du bois, remonter des poteries ou encore analyser la flore préhistorique..

SUR L’EAU – sur inscription

De 10h à 13h & de 13h30 à 16h30 :

Un parcours d’orientation lacustre « Archéologue d’eau douce » – Embarquez pour une aventure à la découverte des premiers habitants du lac ! Saurez-vous déchiffrer le code et ouvrir le précieux carnet du Néolithique ? – prêt possible d’une embarcation ou possibilité de venir avec son matériel

De 10h30 à 12h30 & de 15h00 à 16h15 :

Une sortie en canoë avec Erwan Messager , chercheur en paléoécologie au CNRS , pour découvrir l’histoire des paysages grâce aux sédiments.

De 13h30 à 14h30 & de 16h30 à 17h30 :

Une sortie en pirogue avec Robin Brigand; archéologue subaquatique au DRASSM – Naviguez dans une pirogue aux côté de Robin pour en apprendre plus sur l’histoire des villages palafittiques du lac d’Aiguebelette et sur ce métier fascinant !

Ouvert à tous.tes – A partir de 6 ans pour les ateliers et de 10 ans pour les sorties sur l’eau – Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Plage de Bon Vent Route des plages 73470 Novalaise Novalaise 73470 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://ccla.fr/reserve-naturelle-regionale/animations/ »}]

Rendez-vous à la plage de Bon Vent pour une immersion au cœur des sites palafittiques du lac d’Aiguebelette : **explorez les différentes disciplines de l’archéologie**, **voguez sur le lac** et en de…

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