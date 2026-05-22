Nouveaux pointillistes – Exposition Galerie Robet Dantec – art contemporain Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-10 14:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Exposition « Nouveaux pointillistes », exposition de Ugo Arsac, Rebecca Brueder, Bastien Faudon et Jérémy Gouellou Créer des images uniquement avec des points laisse souvent penser à une performance proche de l’obsession, voire de la « folie », en particulier si l’œuvre est réalisée à la main. Précisons qu’il n’est pas ici question de pois, c’est-à-dire un cercle plein, mais véritablement de cette marque créée par une pointe sur le papier et qui ne tolère aucun glissement vers le trait. Pour certains, comme Rebecca Brueder, dessiner uniquement avec des points, c’est entrer dans une sorte de réflexion méditative où le temps de la création est extrêmement lent en comparaison des événements telluriques qu’elle représente (400 heures de travail pour ses plus grands dessins). C’est également brouiller l’image, jouer entre abstraction et figuration comme dans les photographies de Jérémy Gouellou dont les pellicules périmées altèrent la chimie et révèlent, point par point, une gamme chromatique primaire qui n’est pas sans évoquer le pointillisme des post-impressionnistes. L’utilisation du point dans les créations de Bastien Faudon est quant à elle directement inspirée des sciences, d’une idée poétique de l’infini et de l’invisible. En cherchant à donner une image tangible du temps et de l’espace, l’artiste joue avec abscisses et ordonnées pour créer des cartographies imaginaires. Tandis que les dessins d’Ugo Arsac, artiste numérique dont la dernière création est en compétition officielle du Festival de Cannes – Catégorie Immersive, sont des captures d’images numériques au point blanc sur fond noir reproduites à l’encre pigmentaire en un seul et unique exemplaire à l’aide d’un robot inventé par l’artiste.On pourrait se demander à quoi pense M?chan?, le robot d’Ugo Arsac, durant les centaines d’heures de travail où il œuvre, point par point, pour son créateur ? Exposition du 29 mai au 11 juillet 2026 :du mardi au samedi de 14h à 19het le matin sur rendez-vous Vernissage jeudi 28 mai 2026 de 18h à 21h

Galerie Robet Dantec – art contemporain Centre-ville Nantes 44000

09 67 39 57 39 https://galerierobetdantec.com/ contact@galerierobetdantec.com https://galerierobetdantec.com/



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