Balade « Grand tour à vélo des désintégrations architecturales de François Morellet » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes samedi 11 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-11 10:00 – 11:30

Gratuit : oui Adulte, Senior

En avril 2026, François Morellet aurait eu 100 ans. Au cours de sa longue carrière, cet artiste autodidacte originaire de Cholet a déployé une œuvre singulière, articulée autour des formes géométriques, des chiffres et des principes mathématiques, souvent mêlée à une bonne dose d’humour. À l’occasion de cet anniversaire, enfourchez votre vélo pour une balade inédite à la découverte de ses installations intégrées à l’architecture nantaise. Visite proposée par Florian Tessier-Brochard, guide-conférencier.Jauge limitéeInscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)Durée estimée : 1h30 pour 9 km à vélo

Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000

07 64 51 66 75 https://my.weezevent.com/balade-decouverte-a-velo-des-uvres-architecturales-de-francois-morellet



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