Comprendre et réduire sa facture d’eau – Atelier à l’Éco-Appart Eco-appart Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-28 10:00 – 12:00

Gratuit : oui sur inscription Gratuit sur inscription au 02 40 99 28 01 Tout public

Atelier : Comprendre et réduire sa facture d’eau « Ôcomptegoutte » est un simulateur ludique et interactif pour calculer vos consommations d’eau, en euros, dans votre logement. Venez découvrir ce nouvel outil et vous amuser pour savoir comment économiser sur vos factures d’eau. Un atelier pour comprendre en détail votre facture, échanger sur des écogestes et savoir installer des éco-équipements pour gérer au mieux vos consommations au quotidien ! Animé par la CLCV et/ou la CIME

Eco-appart Centre-ville Nantes 44000

02 40 99 28 01 https://metropole.nantes.fr/services/environnement-nature/consommer-responsable/mieux-moins-consommer 02 40 99 28 01 https://metropole.nantes.fr/actualites/l-eco-appartement-pour-faire-des-economies-d-energie-chez-soi



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