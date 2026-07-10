DJ set Chantal’s Secret Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes

mardi 28 juillet 2026 · Café Loco, Maison de quartier La Locomotive · Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-28 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

DJ Set Métissage sonores, du trad à l’électro

Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes 44300



Afficher la carte du lieu Café Loco, Maison de quartier La Locomotive et trouvez le meilleur itinéraire

