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DJ set Chantal’s Secret Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes
mardi 28 juillet 2026 · Café Loco, Maison de quartier La Locomotive · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-28 18:00 – 20:00
Gratuit : oui Tout public
DJ Set Métissage sonores, du trad à l’électro
Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes 44300
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