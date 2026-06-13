Voyages en Mercedeath Square Gustave Roch, 44200 Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-28 17:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age maximum : 99

C’est une vieille Mercedes : une grand-mère avec plus de 500.000 km au compteur.Si vous avez de la chance, elle vous proposera d’entrer et de vous installer sur un de ses sièges historiques…pour vous emmener faire du tourisme dans les territoires de l’au-delà – aller-retour ; tenterez-vous l’expérience ?La MERCEDEATH vous attend sur l’herbe pour embarquer,juste à côté du square Gustave Roch, 44200 Nantes(Bus N°5 ou 26, arrêt Nizan) ARTISTES : Dans la MERCEDEATH Anne-Gaël GAUDUCHEAU raconte.Charles BODIN, en bon nocher, vous accueillera sur le site puis vous fera embarquer à bord. Horaires : Entresorts en continude 12h à 14h puis de 17 h à 18h,Atelier d’écriture de 14h à 16h ET AUSSI, dès 14h30 :- un atelier épitaphes (sur le mode humoristique -ou pas– imagine ce que tu voudrais qu’il soit écrit sur ta tombe -ou celle de ton voisin)- un Arbre Messager (pour délivrer tes messages et tes vœux vers l’au-delà)…et la Bibliothèque Jacques Demy en « hors les murs » Et Bien sûr, vers 18h : le lancer de couleurs !

Square Gustave Roch, 44200 Nantes Nantes 44000



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