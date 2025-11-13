Tignes

Nouvel An

Tignes le Lac Tignes Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-31

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-31

Une soirée festive en plein coeur du domaine de Tignes, à 2100 mètres d’altitude ça vous tente ? Cette année, on met le paquet pour une soirée qui sera mémorable !

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Tignes le Lac Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 40 04 40 information@tignes.net

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English : New Year’s Eve

Fancy a festive evening in the heart of the Tignes ski area, at an altitude of 2100 metres? This year, we’re pulling out all the stops for an evening to remember!

L’événement Nouvel An Tignes a été mis à jour le 2025-11-13 par Tignes Information