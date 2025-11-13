Opening premier weekend de ski Tignes
Opening premier weekend de ski Tignes dimanche 22 novembre 2026.
Tignes
Opening premier weekend de ski
Tignes Val Claret Tignes Savoie
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22
fin : 2026-11-23
Date(s) :
2026-11-22
Vous aussi, vous guettez le blanchissement prochain de la station sur les webcams ? Prenez un peu d’avance, et programmez-vous un petit week-end sportif à l’occasion de l’Opening !
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Tignes Val Claret Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 40 04 40 information@tignes.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Are you watching the webcams for the resort’s upcoming whitening? Get a head start and plan a sporting weekend for Opening!
L’événement Opening premier weekend de ski Tignes a été mis à jour le 2025-11-13 par Tignes Information
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