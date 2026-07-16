Nouvelle présentation des arbres du parc du Château à Berles-Monchel, parc du château Berles-Monchel, Berles-Monchel

Informations pratiques

Nouvelle présentation des arbres du parc du Château à Berles-Monchel 19 et 20 septembre parc du château Berles-Monchel Pas-de-Calais

Tarif d’entrée : 5€, gratuit pour le moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Parcours de découverte des nouveaux panneaux de présentation des arbres du parc. Organisé par l’association « Berles-Monchel, un parc, un château ». Plusieurs d’entre ces arbres ont plus de 200 ans, un particulier des hêtres er des platanes qui sont plus exposés au changement climatique, ce qui nous rattache au thème 2026 du « patrimoine en péril »

parc du château Berles-Monchel 57 rue principale 62690 Berles-Monchel Berles-Monchel 62690 Pas-de-Calais Hauts-de-France entrée par la grille en face du 58 rue principale

Parcours de découverte des nouveaux panneaux de présentation des arbres du parc. Organisé par l’association « Berles-Monchel, un parc, un château ». Plusieurs d’entre ces arbres ont plus de 200 ans, un…

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