Informations pratiques

La Chartre-sur-le-Loir

Nouvelle revue: Paradis au bout des rêves

Rue Jacques Peletier La Chartre-sur-le-Loir Sarthe

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 21:00:00

fin : 2026-12-26 23:30:00

Date(s) :

2026-12-11 2026-12-12 2026-12-13 2026-12-18 2026-12-19 2026-12-20 2026-12-26 2026-12-31 2027-01-01 2027-01-02

Nouvelle revue: Paradis au bout des rêves

L’association Paradis est heureuse de vous dévoiler sa 16è revue à partir du 11 décembre 2026, un spectacle unique

à la frontière entre l’imaginaire et la réalité. Portée par une troupe de 20 comédiens-chanteurs-danseurs, cette création originale mêle sketchs incisifs, danses envoûtantes, fresques historiques et oeuvres visuelles saisissantes. Pendant 2h30, le public est invité à s’évader, à rêver au-delà des limites du quotidien… et peut-être à toucher du doigt le paradis au bout de ses rêves. .

Rue Jacques Peletier La Chartre-sur-le-Loir 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 7 82 64 17 72 contact@paradis-spectacle.fr

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New review: Paradis au bout des rêves

L’événement Nouvelle revue: Paradis au bout des rêves La Chartre-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Vallée du Loir