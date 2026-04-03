Paradis au bout des rêves Salle omnisports GUY LACROIX La Chartre-sur-le-Loir
vendredi 11 décembre 2026 · Salle omnisports GUY LACROIX · La Chartre-sur-le-Loir
Informations pratiques
La Chartre-sur-le-Loir
Paradis au bout des rêves
Salle omnisports GUY LACROIX Rue Jacques Pelletier La Chartre-sur-le-Loir Sarthe
Tarif : 45 – 45 – 160 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 21:00:00
fin : 2026-12-26 23:30:00
Date(s) :
2026-12-11 2026-12-12 2026-12-13 2026-12-19 2026-12-20 2026-12-26 2026-12-31 2027-01-01 2027-01-02
NOUVELLE REVUE EN 2026
L’association Paradis est heureuse de vous dévoiler sa 16è revue à partir du
11 décembre 2026, un spectacle unique à la frontière entre l’imaginaire et la réalité.
Portée par une troupe de 20 comédiens-chanteurs-danseurs, cette création
originale mêle sketchs incisifs, danses envoûtantes, fresques historiques et
œuvres visuelles saisissantes.
Pendant 2h30, le public est invité à s’évader, à rêver au-delà des limites du quotidien…
et peut-être à toucher du doigt le paradis au bout de ses rêves. .
Salle omnisports GUY LACROIX Rue Jacques Pelletier La Chartre-sur-le-Loir 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 7 82 64 17 72 contact@paradis-specctacle.fr
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English :
NEW REVIEW IN 2026
L’événement Paradis au bout des rêves La Chartre-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-04-03 par CDT72
À voir aussi à La Chartre-sur-le-Loir (Sarthe)
- Nouvelle revue: Paradis au bout des rêves La Chartre-sur-le-Loir 11 décembre 2026
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