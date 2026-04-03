Paradis au bout des rêves Salle omnisports GUY LACROIX La Chartre-sur-le-Loir

Informations pratiques

La Chartre-sur-le-Loir

Paradis au bout des rêves

Salle omnisports GUY LACROIX Rue Jacques Pelletier La Chartre-sur-le-Loir Sarthe

Tarif : 45 – 45 – 160 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 21:00:00

fin : 2026-12-26 23:30:00

Date(s) :

2026-12-11 2026-12-12 2026-12-13 2026-12-19 2026-12-20 2026-12-26 2026-12-31 2027-01-01 2027-01-02

NOUVELLE REVUE EN 2026

L’association Paradis est heureuse de vous dévoiler sa 16è revue à partir du

11 décembre 2026, un spectacle unique à la frontière entre l’imaginaire et la réalité.

Portée par une troupe de 20 comédiens-chanteurs-danseurs, cette création

originale mêle sketchs incisifs, danses envoûtantes, fresques historiques et

œuvres visuelles saisissantes.

Pendant 2h30, le public est invité à s’évader, à rêver au-delà des limites du quotidien…

et peut-être à toucher du doigt le paradis au bout de ses rêves. .

Salle omnisports GUY LACROIX Rue Jacques Pelletier La Chartre-sur-le-Loir 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 7 82 64 17 72 contact@paradis-specctacle.fr

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English :

NEW REVIEW IN 2026

L’événement Paradis au bout des rêves La Chartre-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-04-03 par CDT72