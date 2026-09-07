Novy-Chevrières, les portes du Prieuré s’ouvrent, Eglise Saint-Pierre, Novy-Chevrières

Informations pratiques

Novy-Chevrières, les portes du Prieuré s’ouvrent 18 et 20 septembre Eglise Saint-Pierre Ardennes

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le 18 septembre, accueil de classes.

Le 20 septembre, accueil de tout public par Sylvain Bruyère et Jean-Marc Devie pour des visites guidées.

Un livret élaboré par Sylvain Bruyère retraçant l’histoire du site est en vente au prix de 5 euros, pour soutenir la rénovation du patrimoine.

Eglise Saint-Pierre 22 rue de l’église 08300 Novy-Chevrières Novy-Chevrières 08300 Ardennes Grand Est 06 08 67 19 58 Ancien Prieuré A 6 km de Rethel, parking à proximité.

Journées européennes du patrimoine

© Pascal Sagnol