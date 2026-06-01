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Noyerais du Lander, Noyeraies du Lander, Sarlat-la-Canéda

Noyerais du Lander, Noyeraies du Lander, Sarlat-la-Canéda

Noyerais du Lander, Noyeraies du Lander, Sarlat-la-Canéda vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Noyeraies du Lander

Adresse : 407 impasse du Lander 24200 Sarlat-la-Canéda

Ville : 24200 Sarlat-la-Canéda

Département : Dordogne

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Noyerais du Lander 5 – 7 juin Noyeraies du Lander Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Nichées au cœur du Périgord Noir, les Noyeraies du Lander vous accueillent pour vous présenter un savoir-faire artisanal et ancestral. Ayant appartenu à la famille Aussel durant 3 générations, les Noyeraies du Lander sont devenues un acteur incontournable de la noix en Sarladais. Depuis plus de 50 ans, des noix et des huiles de noix sont produites sur l’exploitation. Vivez une immersion lors de la visite !

Noyeraies du Lander 407 impasse du Lander 24200 Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Les Noyeraies du Lander vous accueillent pour vous présenter un savoir-faire artisanal et ancestral Noix Noyeraie

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