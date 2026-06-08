NSXL Tour Immersion dans le quotidien des Nageurs Sauveteurs Seignosse
NSXL Tour Immersion dans le quotidien des Nageurs Sauveteurs Seignosse dimanche 23 août 2026.
Seignosse
NSXL Tour Immersion dans le quotidien des Nageurs Sauveteurs
Plage du Penon Seignosse Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:30:00
fin : 2026-08-23 10:30:00
Date(s) :
2026-08-23
Venez vivre une immersion d’une heure au cœur du quotidien des Nageurs Sauveteurs Landais.
De 9h30 à 10h30, plage du Penon à Seignosse.
Venez vivre une immersion d’une heure au cœur du quotidien des Nageurs Sauveteurs Landais.
Au fil de cette rencontre, vous découvrirez les fondamentaux de la sécurité et de la surveillance des baignades, les principes du sauvetage et du secourisme, et vous assisterez à une démonstration d’intervention en conditions réelles.
L’expérience se prolonge par la visite du poste de secours, au plus près de celles et ceux qui veillent chaque jour à la sécurité du public.
Le NSXL Tour fait étape une seule fois sur chaque poste de secours, sur le littoral comme sur les lacs, offrant une rencontre privilégiée et authentique avec les équipes locales.
Animation gratuite, ouverte à tous les publics, sans réservation nécessaire.
Rendez-vous à 9h30 sur le poste de secours concerné. .
Plage du Penon Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : NSXL Tour Immersion dans le quotidien des Nageurs Sauveteurs
Come and experience a one-hour immersion into the daily life of the Landes lifeguards.
L’événement NSXL Tour Immersion dans le quotidien des Nageurs Sauveteurs Seignosse a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Seignosse
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