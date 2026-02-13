Nuée, Espace Michel Simon – Noisy le Grand, Noisy-le-Grand

Nuée Dimanche 27 septembre, 11h00 Espace Michel Simon – Noisy le Grand Seine-Saint-Denis

Entrée libre

Une déambulation urbaine pour réenchanter nos territoires

Avec Nuée, la Cie Espace Blanc souhaite s’aventurer sur les chemins du rite festif, au contact des populations le temps d’une représentation, mais aussi en amont avec des projets de territoire propices à la rencontre.

Fantasmagorique et chatoyant, un grand cerf déambule, accompagné d’une nuée d’oiseaux qui s’aventure au contact de la population. Dans une ambiance électro, espace urbain et nature se confondent. S’unissent. Se ré-enchantent mutuellement.

Dans le cadre du Festival Playmobil

Espace Michel Simon – Noisy le Grand 36 Rue de la République, 93160 Noisy-le-Grand Noisy-le-Grand 93160 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Cie Espace Blanc – Cécile Givernet & Vincent Munsch marionnettes déambulation

Cie Espace Blanc / Théâtre Halle Roublot