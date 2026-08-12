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Nuestra Tierra Auditorium des Champs Libres Rennes

dimanche 18 octobre 2026 · Auditorium des Champs Libres · Rennes

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Auditorium des Champs Libres
Adresse
Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Nuestra Tierra Auditorium des Champs Libres Rennes Dimanche 18 octobre, 16h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Argentine, 2009. Trois hommes blancs tentent d’expulser les membres de la communauté autochtone Chuschagasta, revendiquant la propriété des terres.

Armés, ils tuent le chef de la communauté, Javier Chocobar. Le meurtre est filmé. En 2018, après neuf ans d’impunité et des siècles d’histoire coloniale, le procès s’ouvre.

​Un doc du dimanche suivi d’une rencontre.
​Dans le cadre du cycle Justice(s) en partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne (Lucrecia Martel, 2025, 2h02 min, Argentine, Météore Films, vostfr).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-18T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-18T18:40:00.000+02:00

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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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