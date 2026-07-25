Informations pratiques

Taxat-Senat

Nuit aux étoiles à Taxat-Senat

Espace public à côté de l’église Saint-Martin Taxat-Senat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 22:15:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Une nuit à observer les étoiles avec l’Association des Sciences Naturelles de l’Allier ! Rendez-vous à Taxat-Senat pour un moment magique sous le ciel étoilé, en famille ou entre amis.

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Espace public à côté de l’église Saint-Martin Taxat-Senat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 66 51 17 asna03800@gmail.com

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English :

Spend a night stargazing with the Allier Natural Sciences Association! Meet us at Taxat-Senat for a magical moment under the starry sky, with family or friends.

L’événement Nuit aux étoiles à Taxat-Senat Taxat-Senat a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Val de Sioule