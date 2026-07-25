Nuit aux étoiles à Taxat-Senat Taxat-Senat
samedi 8 août 2026 · Taxat-Senat
Informations pratiques
Taxat-Senat
Nuit aux étoiles à Taxat-Senat
Espace public à côté de l’église Saint-Martin Taxat-Senat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 22:15:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Une nuit à observer les étoiles avec l’Association des Sciences Naturelles de l’Allier ! Rendez-vous à Taxat-Senat pour un moment magique sous le ciel étoilé, en famille ou entre amis.
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Espace public à côté de l’église Saint-Martin Taxat-Senat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 66 51 17 asna03800@gmail.com
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English :
Spend a night stargazing with the Allier Natural Sciences Association! Meet us at Taxat-Senat for a magical moment under the starry sky, with family or friends.
L’événement Nuit aux étoiles à Taxat-Senat Taxat-Senat a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Val de Sioule
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