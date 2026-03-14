Nuit aux étoiles

Etang des Landes Lussat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

A l’occasion de la Nuit aux étoiles, la Fédération des Œuvres Laïques de la Creuse propose une soirée d’observation du ciel étoilé de l’Etang des Landes pour initier tous les publics à l’astronomie. .

Etang des Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 80 90 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit aux étoiles

L’événement Nuit aux étoiles Lussat a été mis à jour le 2026-03-09 par Creuse Confluence Tourisme