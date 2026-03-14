Nuit aux étoiles Lussat
Nuit aux étoiles Lussat samedi 8 août 2026.
Nuit aux étoiles
Etang des Landes Lussat Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
A l’occasion de la Nuit aux étoiles, la Fédération des Œuvres Laïques de la Creuse propose une soirée d’observation du ciel étoilé de l’Etang des Landes pour initier tous les publics à l’astronomie. .
Etang des Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 80 90 60
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English : Nuit aux étoiles
L’événement Nuit aux étoiles Lussat a été mis à jour le 2026-03-09 par Creuse Confluence Tourisme