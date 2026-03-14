Nuit aux étoiles Lussat

Nuit aux étoiles Etang des Landes Lussat 2026-08-08

Nuit aux étoiles Lussat samedi 8 août 2026.

Nuit aux étoiles

Etang des Landes Lussat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

A l’occasion de la Nuit aux étoiles, la Fédération des Œuvres Laïques de la Creuse propose une soirée d’observation du ciel étoilé de l’Etang des Landes pour initier tous les publics à l’astronomie.   .

Etang des Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 80 90 60 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit aux étoiles

L’événement Nuit aux étoiles Lussat a été mis à jour le 2026-03-09 par Creuse Confluence Tourisme

Prochains événements à Lussat