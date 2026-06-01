Nuit Blanche 2026 à Malakoff jardin de la maison des arts Malakoff

Nuit blanche métropolitaine est un événement artistique ouvert à toutes et à tous et à Malakoff, l’édition 2026 se déroule sur deux sites : l’après-midi au jardin du centenaire, dans le cadre de la fête du quartier nord, puis en soirée à partir de 18h au parc de la maison des arts. Courts métrage cinéma de plein air, visite d’exposition : une nuit douce et engagée, à vivre ensemble !

Transats, soirée à ciel ouvert, amenez votre plaid et votre pique-nique.

Jardin du centenaire

Rue gambetta à Malakoff

Sans le cadre de la fête de quartier nord |

15h30 -18h30 | atelier « fabrique ton tabouret en bois de réemploi » | animé par le collectif la glorieuse

Jardin de la maison des arts

105 avenue du 12 février 1934 à malakoff

Se rafraîchir, pique-niquer, l’association beat and beer est là pour vous accompagner toute la soirée

18h

Ouverture du parc

18h30

Visite du cycle à domicile – artothèque

19h30–21h20

Projection en plein air de mini-courts métrages animés pour les petits et les grands :

— les trois inventeurs | de michel ocelot | 1980 | 12’51

— patouille, des graines en parachute | de clémentine campos, inès bernard- espina, mélody boulissière | 2021 | 06’

— mon petit frère de la lune | de frédéric philibert | 2008 | 05’57

Pause de 19h55 à 20h10

— un tilleul parmi les platanes | de mariam farota | 2024 | 04’13

— suis mes pas | de nils balleydier | 2022 | 04’25

— jusqu’au dessert | de jules duclos, noë simondi | 2023 | 04’

Pause de 20h35 à 20h50

— la chance de l’oignon | de rosalie charrier | 2023 | 02’20

— la vita nueva | de arthur sevestre | 2022 | 04’12

— au revoir jérôme ! | de chloé farr, gabrielle selnet, adam sillard | 2021 | 07’44

— fille de l’eau | de sandra desmazières | 2025 | 15’

22h–23h38

Ciné plein air : In the mood for love | vo sous-titrée en français | de Wong Kar-Wai, avec Maggie Cheung et Tony Leung | France/Hong Kong | 2000 | 01h38

La nuit blanche à malakoff est soutenue par la métropole du grand paris, en partenariat avec le réseau tram île-de-france, la maison de quartier Jacques Prévert et la scène nationale – cinéma Marcel Pagnol.

Une Nuit Blanche pour les petits et les grands entre atelier et courts métrages. Une soirée qui explore les amitiés et l’amour.

Le samedi 06 juin 2026

de 15h30 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T18:30:00+02:00

fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T15:30:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00

jardin de la maison des arts 105 avenue du 12 février 1934 92240 Malakoff

https://maisondesarts.malakoff.fr/3-427/fiche/nuit-blanche-2026.htm +33147359694 maisondesarts@ville-malakoff.fr



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