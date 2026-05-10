Nuit Blanche 2026 à Non-étoile Non-étoile ST OUEN SUR SEINE
Nuit Blanche 2026 à Non-étoile Non-étoile ST OUEN SUR SEINE samedi 6 juin 2026.
Deux choses importantes pour la Nuit Blanche 2026 à Non-étoile :
– Une exposition réunira une trentaine d’artistes résident.es de l’atelier collectif Non-étoile au troisième étage de la tour Mosaïc (anciennement Bull) tel un jardin psychique, au coeur d’un ancien Data-Center.
– L’artiste et critique d’art belge Yoan Van Parys réalisera enfin sa performance presque mégalomane « Les vingt-quatre heures de moi-même (incluant une douzaine d’heures pour les autres) » qui comme son nom l’indique consistera à ce qu’il parle de lui pendant 24 h
Entrée libre sur inscription : nonetoile.fr/inscription-event
Adresse : Mosaïc, 20 rue Dieumegard 93400 Saint-Ouen (arrêt Garibaldi, ligne 13)
Horaires : 14h-23h
Informations complémentaires : contact@nonetoile.fr
Venez découvrir, au coeur d’un ancien data center, l’exposition d’une trentaine d’artistes résident·es du collectif Non-étoile accompagnée d’une performance de Yoan Van Parys
Le samedi 06 juin 2026
de 14h00 à 23h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00
Non-étoile 20 RUE DIEUMEGARD 93400 ST OUEN SUR SEINE
contact@nonetoile.fr
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