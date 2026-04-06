Nuit Blanche 2026 : et si c’était votre tour de créer

Avec On s’aime, imaginé par Barbara Butch, on a tous et

toutes rendez-vous sur la place de l’Hôtel de Ville (Paris Centre) pour

partager en vidéo nos déclarations d’amour. Mots, visages, émotions seront

filmés durant plusieurs jours, puis toutes ces contributions formeront une

fresque vivante, projetée partout dans la ville le 6 juin prochain. Une œuvre

collective, sensible et profondément humaine.

Autre expérience immersive ? Grâce à notre téléphone portable, on va pouvoir enregistrer un message où nos voix donneront vie à une cartographie poétique, imaginée par l’artiste Marie-Luce Nadal, comme une trace lumineuse dans la nuit. Le résultat unique et sonore sera à découvrir le 6 juin.

Plus qu’un parcours artistique, Nuit Blanche 2026 devient un terrain d’expression où chacun peut laisser son empreinte.

3 détails que vous n’aviez pas repérés sur l’affiche Nuit Blanche avec Barbara Butch, signée Pierre et Gilles

Dans la vie, les bonnes choses sont gratuites, comme la newsletter Que faire à Paris !

Pour participer à l’un des projets, cliquez ci-dessous et rejoignez le mouvement !

Pour son édition 2026, Nuit Blanche se veut plus ouverte et participative que jamais, invitant chaque Parisienne et chaque Parisien à devenir acteur de la création. Oui, oui : tout le monde !

Du lundi 06 avril 2026 au samedi 06 juin 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T01:59:59+02:00

Date(s) :



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

