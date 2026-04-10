Nuit Blanche au Hangar Y- Le Plus Petit Cirque du Monde Hangar Y Meudon

Le Plus Petit Cirque du Monde, centre culturel de création dédié aux arts du cirque et aux écritures contemporaines dans l’espace public, propose un parcours artistique immersif conçu spécifiquement pour le Hangar Y, en résonance avec son architecture, ses espaces intérieurs et extérieurs, et les œuvres présentes dans le parc.

Issue des démarches du projet Escaladant […] / Revisitant […], la proposition explore les liens entre corps, espace public et patrimoine, en mobilisant les arts du cirque comme outil de révélation sensible du lieu.

Le public est invité à découvrir une déambulation ponctuée de formes circassiennes courtes, portées par une équipe de six artistes aux disciplines complémentaires (roue Cyr, portés acrobatiques, formes aériennes et au sol), déployées dans le hangar lui-même et aux abords du bassin Le Nôtre.

Pensée comme une expérience fluide, accessible et spectaculaire, la proposition accompagne les déplacements du public à la nuit tombée et s’achève par une forme collective sous la grande nef, réunissant l’ensemble des performeurs.

Avec le soutien de La Métropole du Grand Paris.

Informations pratiques



En extérieur : prévoir des vêtements adaptés

Tout public à partir de 6 ans.

Un parcours artistique immersif et familial conçu spécifiquement pour le Hangar Y.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 00h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00

Hangar Y 9 avenue de Trivaux 92190 Meudon

Métro -> C : Meudon Val Fleury (Meudon) (1158m)

Bus -> 289389 : Trivaux – Hangar Y (Meudon) (93m) https://hangar-y.com/evenement/nuit-blanche-le-plus-petit-cirque-du-monde/ billetterie@hangar-y.com https://www.facebook.com/hangaryofficiel/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/hangaryofficiel/?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu Hangar Y et trouvez le meilleur itinéraire

