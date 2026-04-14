Nuit d’Artaud, Centre hospitalier du Rouvray, Sotteville-lès-Rouen

Nuit d’Artaud Mardi 28 avril, 19h30 Centre hospitalier du Rouvray Seine-Maritime
Gratuit, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T19:30:00+02:00 – 2026-04-28T21:00:00+02:00
Invités : le poète et romancier Jean pierre Siméon et le comédien Thomas Germaine. Des lectures seront proposées suivies d’un débat entre les invités et le public, animé par Alexis Pelletier, poète.
- Centre hospitalier du Rouvray, amphithéâtre de l’Ifsi (institut de formation en soins infirmiers), centre hospitalier du Rouvray.
Centre hospitalier du Rouvray 4 rue Paul-Éluard, 76300 Sotteville-lès-Rouen Sotteville-lès-Rouen 76300 Seine-Maritime Normandie
En écho à la présence d’Antonin Artaud interné à l’hôpital du Rouvray de 1936 à 1937, le centre hospitalier du Rouvray organise à la tombée de la nuit une soirée consacrée à la poésie. Poésie
