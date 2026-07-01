Nuit de la Chauve-Souris – A la découverte des petits mammifères volants …, Mairie de Tannay-Le-Mont-Dieu, Tannay-le-Mont-Dieu

Informations pratiques

Nuit de la Chauve-Souris – A la découverte des petits mammifères volants … Vendredi 21 août, 20h00 Mairie de Tannay-Le-Mont-Dieu Ardennes

Animation gratuite mais inscription obligatoire auprès du service Natura 2000 au 06 37 73 33 18 ou au 03 24 30 23 94.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T20:00:00+02:00 – 2026-08-21T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-21T20:00:00+02:00 – 2026-08-21T22:30:00+02:00

A la suite d’une conférence, participez à une balade nocturne à la recherche des créatures de la nuit, méconnues et fascinantes.

Animation Natura 2000 proposée en partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne.

Mairie de Tannay-Le-Mont-Dieu 7, rue de Montluçon – TANNAY Tannay-le-Mont-Dieu 08390 Tannay Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « natura2000@argonne-ardennaise.fr »}]

Connaissez-vous le Grand Rhinolophe au faciès singulier ? chiroptère chauve-souris

Grand Rhinolophe – Maud BRIAND