Nuit de la chauve-souris à l’Abbaye de Saint-Riquier, Abbaye de Saint-Riquier, Saint-Riquier

Informations pratiques

Nuit de la chauve-souris à l’Abbaye de Saint-Riquier Samedi 29 août, 21h00 Abbaye de Saint-Riquier Somme

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T21:00:00+02:00 – 2026-08-29T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T21:00:00+02:00 – 2026-08-29T23:00:00+02:00

Connaissez-vous vraiment les chauves-souris ? Non elles ne sucent pas de sang, non elles ne s’accrochent pas aux cheveux et non elles ne sont pas aveugles. Depuis des siècles, de nombreux préjugés sont attribués à ces animaux volants, et pourtant, les chauves-souris sont plus bénéfiques que maléfiques. Abandonnez tous ces préjugés et venez apprendre tout ce qu’il faut savoir sur ce magnifique animal, le seul mammifère volant. Lors de la visite, les différentes espèces de chauves-souris vous seront présentées ainsi que leur mode de vie et leur alimentation (pas de sang, promis). Après cela, vous partirez sur le terrain accompagnés de batboxes (détecteurs à ultrason) pour écouter leur cri (inaudible à l’oreille humaine) et tenter de les apercevoir.

Abbaye de Saint-Riquier Place de l’église Saint-Riquier Saint-Riquier 80135 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/nuit-de-la-chauve-souris-a-labbaye-de-saint-riquier/ »}]

Une sortie nature et patrimoine à 2 voix pour mieux connaître les chauves-souris et la vie des moines à l’Abbaye de St Riquier

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