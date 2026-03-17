Nuit de la chauve-souris à l’Abbaye de Saint-Riquier Saint-Riquier

Nuit de la chauve-souris à l’Abbaye de Saint-Riquier

Place de l’église Saint-Riquier Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:00:00

fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :

2026-08-29

[Nature nocturne]

Connaissez-vous vraiment les chauves-souris ? Non elles ne sucent pas de sang, non elles ne s’accrochent pas aux cheveux et non elles ne sont pas aveugles. Depuis des siècles, de nombreux préjugés sont attribués à ces animaux volants, et pourtant, les chauves-souris sont plus bénéfiques que maléfiques. Abandonnez tous ces préjugés et venez apprendre tout ce qu’il faut savoir sur ce magnifique animal, le seul mammifère volant. Lors de la visite, les différentes espèces de chauves-souris vous seront présentées ainsi que leur mode de vie et leur alimentation (pas de sang, promis). Après cela vous partirez sur le terrain accompagnés de batboxes (détecteurs à ultrason) pour écouter leur cri (inaudible à l’oreille humaine), et tenter de les apercevoir.

Bon à savoir

Gratuit

Durée 2h

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr

[Nature nocturne]

Connaissez-vous vraiment les chauves-souris ? Non elles ne sucent pas de sang, non elles ne s’accrochent pas aux cheveux et non elles ne sont pas aveugles. Depuis des siècles, de nombreux préjugés sont attribués à ces animaux volants, et pourtant, les chauves-souris sont plus bénéfiques que maléfiques. Abandonnez tous ces préjugés et venez apprendre tout ce qu’il faut savoir sur ce magnifique animal, le seul mammifère volant. Lors de la visite, les différentes espèces de chauves-souris vous seront présentées ainsi que leur mode de vie et leur alimentation (pas de sang, promis). Après cela vous partirez sur le terrain accompagnés de batboxes (détecteurs à ultrason) pour écouter leur cri (inaudible à l’oreille humaine), et tenter de les apercevoir.

Bon à savoir

Gratuit

Durée 2h

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr .

Place de l’église Saint-Riquier 80135 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

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English :

[Nature nocturnal]

Do you really know bats? No, they don’t suck blood, they don’t cling to hair and they’re not blind. For centuries, many prejudices have been attributed to these flying animals, and yet bats are more beneficial than evil. Put aside your prejudices and learn all you need to know about this magnificent animal, the only flying mammal. During your visit, you’ll be introduced to the different species of bats, as well as their lifestyle and diet (no blood, I promise). Then, accompanied by batboxes (ultrasonic detectors), you’ll go out into the field to listen to their calls (inaudible to the human ear), and try to spot them.

Good to know:

Free

Duration: 2 hours

Booking essential on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr

L’événement Nuit de la chauve-souris à l’Abbaye de Saint-Riquier Saint-Riquier a été mis à jour le 2026-03-17 par Baie de Somme 3 Vallées