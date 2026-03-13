Nuit de la chauve-souris à Miannay

Rue du Manoir Miannay Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 21:00:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-08-28

[Nature nocturne]

Bien loin des monstres terrifiants et sanguinaires décrits dans les mythes, les chauves-souris sont, au contraire, des espèces bien utiles. Le temps d’une soirée, venez découvrir leur monde fascinant dans le cadre des Atlas de Biodiversité Communale.

Bon à savoir

Gratuit

Durée 2h

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/nuit-de-la-chauve-souris-miannay/

[Nature nocturne]

Bien loin des monstres terrifiants et sanguinaires décrits dans les mythes, les chauves-souris sont, au contraire, des espèces bien utiles. Le temps d’une soirée, venez découvrir leur monde fascinant dans le cadre des Atlas de Biodiversité Communale.

Bon à savoir

Gratuit

Durée 2h

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/nuit-de-la-chauve-souris-miannay/ .

Rue du Manoir Miannay 80132 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

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English :

[nocturnal nature]

Far from the terrifying, bloodthirsty monsters depicted in myths, bats are, on the contrary, very useful species. Come and spend an evening discovering their fascinating world as part of the Atlas de Biodiversité Communale.

Good to know

Free

Duration: 2 hours

Reservations required on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/nuit-de-la-chauve-souris-miannay/

L’événement Nuit de la chauve-souris à Miannay Miannay a été mis à jour le 2026-03-13 par Baie de Somme 3 Vallées