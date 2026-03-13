Nuit de la chauve-souris à Yonval

10 Place des Marronniers Yonval Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

[Nature nocturne]

Les mythes et légendes urbaines courent sur les chauves-souris, comme leur manie de s’emmêler dans les cheveux ou leur lien avec le terrifiant Dracula. Pourtant, on ne pourrait pas faire petite bête plus utile. Chasseuses hors pair dès la nuit tombée, venez découvrir leur monde avec nous le temps d’une soirée !

Bon à savoir

Gratuit

Durée 2h

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/nuit-de-la-chauve-souris-yonval/

[Nature nocturne]

Les mythes et légendes urbaines courent sur les chauves-souris, comme leur manie de s’emmêler dans les cheveux ou leur lien avec le terrifiant Dracula. Pourtant, on ne pourrait pas faire petite bête plus utile. Chasseuses hors pair dès la nuit tombée, venez découvrir leur monde avec nous le temps d’une soirée !

Bon à savoir

Gratuit

Durée 2h

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/nuit-de-la-chauve-souris-yonval/ .

10 Place des Marronniers Yonval 80132 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

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English :

[Nature nocturnal]

Myths and urban legends abound about bats, from their habit of tangling in hair to their connection with the terrifying Dracula. And yet, they couldn’t be more useful little beasts. Come and discover their world with us for an evening!

Good to know:

Free

Duration: 2 hours

Reservations required on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/nuit-de-la-chauve-souris-yonval/

L’événement Nuit de la chauve-souris à Yonval Yonval a été mis à jour le 2026-03-13 par Baie de Somme 3 Vallées