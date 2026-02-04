Nuit de la chauve-souris au Moulin des Etrebières Cheffois
Nuit de la chauve-souris au Moulin des Etrebières Cheffois mardi 15 septembre 2026.
Nuit de la chauve-souris au Moulin des Etrebières
Moulin des Étrebières Cheffois Vendée
Début : 2026-09-15 20:00:00
2026-09-15
Venez découvrir les chauves-souris du Moulin des Étrebières lors d’une balade nocturne.
GRATUIT
Réservations uniquement par téléphone 02 51 46 21 91 ou 06 06 43 10 97. .
Moulin des Étrebières Cheffois 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 46 21 91
Come and discover the bats of the Moulin des Étrebières during a nocturnal walk.
