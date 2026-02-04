Nuit de la chauve-souris au Moulin des Etrebières

Moulin des Étrebières Cheffois Vendée

Début : 2026-09-15 20:00:00

fin : 2026-09-15

Venez découvrir les chauves-souris du Moulin des Étrebières lors d’une balade nocturne.

GRATUIT

Réservations uniquement par téléphone 02 51 46 21 91 ou 06 06 43 10 97. .

Moulin des Étrebières Cheffois 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 46 21 91

English :

Come and discover the bats of the Moulin des Étrebières during a nocturnal walk.

L’événement Nuit de la chauve-souris au Moulin des Etrebières Cheffois a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin