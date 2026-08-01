Informations pratiques

Canaples

Nuit de la chauve-souris Canaples

Canaples Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:30:00

fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :

2026-08-29

A la découverte des chauves-souris !

Elles sont très souvent autour de vous à la tombée du jour, mais les connaissez-vous vraiment ?

Venez percer tous les secrets de ces reines de la nuit.

Après une présentation sur leur mode de vie, partez à leur rencontre à l’aide d’un détecteur à ultrasons.

Rendez-vous à la salle Gilbert Temmerman suivi d’une balade dans le parc du Château de Canaples.

Organisé par l’association de préservation de l’environnement de Canaples et du Val de Nièvre avec Picardie Nature.

Places limitées

A la découverte des chauves-souris !

Elles sont très souvent autour de vous à la tombée du jour, mais les connaissez-vous vraiment ?

Venez percer tous les secrets de ces reines de la nuit.

Après une présentation sur leur mode de vie, partez à leur rencontre à l’aide d’un détecteur à ultrasons.

Rendez-vous à la salle Gilbert Temmerman suivi d’une balade dans le parc du Château de Canaples.

Organisé par l’association de préservation de l’environnement de Canaples et du Val de Nièvre avec Picardie Nature.

Places limitées .

Canaples 80670 Somme Hauts-de-France +33 6 67 95 21 83 croizonthomas@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Bats!

They’re often around you at dusk, but do you really know them?

Come uncover all the secrets of these queens of the night.

After a presentation on their way of life, set out to find them using an ultrasonic detector.

Meet at the Gilbert Temmerman Hall, followed by a walk through the grounds of the Château de Canaples.

Organized by the Canaples and Val de Nièvre Environmental Preservation Association in partnership with Picardie Nature.

Limited space available

L’événement Nuit de la chauve-souris Canaples Canaples a été mis à jour le 2026-08-21 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme