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AGENDA · Fromelennes

Nuit de la Chauve-souris Plateau de Nichet Fromelennes

vendredi 28 août 2026 · Plateau de Nichet · Fromelennes

Nuit de la Chauve-souris Plateau de Nichet Fromelennes

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Plateau de Nichet
Adresse
Grotte de Nichet
Ville
08600 Fromelennes
Département
Ardennes
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Fromelennes

Nuit de la Chauve-souris

Plateau de Nichet Grotte de Nichet Fromelennes Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Rejoignez-nous pour une aventure nocturne fascinante et plongez dans le monde méconnu des seuls mammifères volants ! Partez à la découverte des reines de l’obscurité et de leur incroyable univers. À l’occasion de la Nuit de la Chauve-souris, venez vivre une expérience unique en immersion dans la nature, entre observation, découverte et émerveillement. À partir de 20h30Lieu Grotte de Nichet (Fromelennes). Pensez à prendre une lampe de poche et des vêtements chauds ! Gratuit / Sur réservation au 03 24 42 00 14 ou 06 42 61 53 44
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Plateau de Nichet Grotte de Nichet Fromelennes 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 00 14 

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English :

Join us for a fascinating nighttime adventure and dive into the little-known world of the only flying mammals! Set out to discover the queens of the night and their incredible world. %C0 For Bat Night, come enjoy a unique, immersive experience in nature, combining observation, discovery, and wonder. %C0 Starting at 8:30 p.m. Location: Nichet Cave (Fromelennes). Don’t forget to bring a flashlight and warm clothes! Free / Reservations required at 03 24 42 00 14 or 06 42 61 53 44

L’événement Nuit de la Chauve-souris Fromelennes a été mis à jour le 2026-07-22 par Ardennes Tourisme