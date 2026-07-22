Nuit de la Chauve-souris Plateau de Nichet Fromelennes

Informations pratiques

Fromelennes

Nuit de la Chauve-souris

Plateau de Nichet Grotte de Nichet Fromelennes Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Rejoignez-nous pour une aventure nocturne fascinante et plongez dans le monde méconnu des seuls mammifères volants ! Partez à la découverte des reines de l’obscurité et de leur incroyable univers. À l’occasion de la Nuit de la Chauve-souris, venez vivre une expérience unique en immersion dans la nature, entre observation, découverte et émerveillement. À partir de 20h30Lieu Grotte de Nichet (Fromelennes). Pensez à prendre une lampe de poche et des vêtements chauds ! Gratuit / Sur réservation au 03 24 42 00 14 ou 06 42 61 53 44

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Plateau de Nichet Grotte de Nichet Fromelennes 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 00 14

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English :

Join us for a fascinating nighttime adventure and dive into the little-known world of the only flying mammals! Set out to discover the queens of the night and their incredible world. %C0 For Bat Night, come enjoy a unique, immersive experience in nature, combining observation, discovery, and wonder. %C0 Starting at 8:30 p.m. Location: Nichet Cave (Fromelennes). Don’t forget to bring a flashlight and warm clothes! Free / Reservations required at 03 24 42 00 14 or 06 42 61 53 44

L’événement Nuit de la Chauve-souris Fromelennes a été mis à jour le 2026-07-22 par Ardennes Tourisme