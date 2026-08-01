Informations pratiques

Leignes-sur-Fontaine

Nuit de la Chauve-souris

Place de la Mairie Leignes-sur-Fontaine Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28 22:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Silhouettes mystérieuses et fascinantes, les chauves-souris s’animent dès la tombée de la nuit. Au fil de la soirée, venez découvrir leur véritable rôle dans la nature, loin des idées reçues, et observer ces alliées précieuses de la biodiversité.

Sortie organisée en partenariat avec la communauté de communes Vienne et Gartempe dans le cadre du PCAET.

RDV sur la place de la mairie à Leignes-sur-fontaine. Prévoir lampe de poche et bonnes chaussures. .

Place de la Mairie Leignes-sur-Fontaine 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 71 54

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English : Nuit de la Chauve-souris

L’événement Nuit de la Chauve-souris Leignes-sur-Fontaine a été mis à jour le 2026-08-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne