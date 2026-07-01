Nuit de la Chauve-Souris, Parking de la tuilerie ENS de l’herretang et de la tuilerie, Saint-Joseph-de-Rivière

samedi 29 août 2026 · Parking de la tuilerie ENS de l'herretang et de la tuilerie · Saint-Joseph-de-Rivière

Informations pratiques

Nuit de la Chauve-Souris Samedi 29 août, 19h00 Parking de la tuilerie ENS de l’herretang et de la tuilerie Isère

Animation gratuite proposée par le Département de l’Isère, sur inscription auprès de l’office de tourisme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T19:00:00+02:00 – 2026-08-29T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T19:00:00+02:00 – 2026-08-29T22:00:00+02:00

Venez découvrir gratuitement la vie cachée des chauves-souris, petits animaux discrets, mystérieux et bien souvent menacés ! Elles nous fascinent depuis des siècles, souvent sources d’inspiration, les chauves-souris sont de surprenants mammifères volants.

Parking de la tuilerie ENS de l’herretang et de la tuilerie Saint-joseph-la-rivière Saint-Joseph-de-Rivière 38134 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 76 06 22 55 »}]

Venez découvrir gratuitement la vie cachée des chauves-souris.

JF Noblet