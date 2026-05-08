Plounéour-Ménez

Nuit de la chauve-souris

D111 Plounéour-Ménez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:00:00

fin : 2026-07-29 22:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Plongez dans le monde fascinant des demoiselles de la nuit. Grâce au détecteur à ultrasons qui vous permettra de les entendre, les chauves-souris n’auront plus de secrets pour vous ! Présentation en salle suivie d’une balade nocturne.

Rendez-vous à l’accueil de l’Abbaye du Relec, à Plounéour-Ménez.

Prévoir une lampe de poche.

Dès 6 ans.

En partenariat avec l’Abbaye du Relec.

Sur inscription https://www.helloasso.com/associations/au-fil-du-queffleuth-et-de-la-penze/evenements/nuit-de-la-chauve-souris-2

Informations par mail ou téléphone. .

D111 Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69

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English : Nuit de la chauve-souris

L’événement Nuit de la chauve-souris Plounéour-Ménez a été mis à jour le 2026-05-08 par OT BAIE DE MORLAIX