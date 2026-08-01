Nuit de la chauve-souris Saint-Raphaël
samedi 8 août 2026 · Saint-Raphaël
Informations pratiques
Saint-Raphaël
Nuit de la chauve-souris
Le grand lac Saint-Raphaël Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Animation en soirée, sur réservation.
À la découverte des mamifères volants.
À l’occasion de la 30ème édition de la Nuit internationale de la Chauve-Souris, venez découvrir ces animaux fascinants lors d’une soirée ludique et pédagogique d’observations et d’écoutes.
Au programme présentation des chauves-souris qui sont-elles ? Où vivent-elles ? Sortie nocturne à leur écoute avec détecteur d’ultrasons. Ateliers ludiques et échanges autour de ces animaux fascinants.
Pensez à prendre une lampe torche et tenue adaptée.
Durée 2h environ. Nombre de places limité, inscription recommandée. .
Le grand lac Saint-Raphaël 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine t.clerc@bassin-isle.fr
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English : Nuit de la chauve-souris
Evening entertainment by prior arrangement.
L’événement Nuit de la chauve-souris Saint-Raphaël a été mis à jour le 2026-07-27 par Isle-Auvézère
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