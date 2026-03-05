Théâtre avec les Compagnons d’Ulysse le bourg Saint-Raphaël
Théâtre avec les Compagnons d’Ulysse le bourg Saint-Raphaël mardi 11 août 2026.
Théâtre avec les Compagnons d’Ulysse
le bourg Salle des fêtes Saint-Raphaël Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Théâtre avec la troupe Les Compagnons l’Ulysse.
Théâtre avec la troupe Les Compagnons l’Ulysse. .
le bourg Salle des fêtes Saint-Raphaël 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 14 40 90 lescompagnonsdulyssetheatre@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre avec les Compagnons d’Ulysse
Theater with the troupe Les Compagnons l’Ulysse.
L’événement Théâtre avec les Compagnons d’Ulysse Saint-Raphaël a été mis à jour le 2026-03-03 par Isle-Auvézère