Théâtre avec les Compagnons d’Ulysse le bourg Saint-Raphaël

Théâtre avec les Compagnons d’Ulysse

le bourg Salle des fêtes Saint-Raphaël Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Théâtre avec la troupe Les Compagnons l’Ulysse.

Théâtre avec la troupe Les Compagnons l’Ulysse. .

le bourg Salle des fêtes Saint-Raphaël 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 14 40 90 lescompagnonsdulyssetheatre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre avec les Compagnons d’Ulysse

Theater with the troupe Les Compagnons l’Ulysse.

L’événement Théâtre avec les Compagnons d’Ulysse Saint-Raphaël a été mis à jour le 2026-03-03 par Isle-Auvézère