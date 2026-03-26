Visite du village de Saint Raphaël

Église Saint-Raphaël Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Visite du village perché et de sa petite église romane du XIIe siècle et découverte de l’étonnante histoire du village, dont la légende de Saint Rémy.

Découvrez ce charmant village situé sur une crête, à seulement quelques km d’Excideuil.

L’opportunité d’admirer une magnifique petite église Romane datant du XIIe siècle, des chapiteaux historiés, le tombeau de St Rémy, ainsi que d’étonnantes colonnes, vestiges de l’église primitive. Vous découvrirez l’amusante légende qui entoure le tombeau de Saint Rémy, et l’incroyable histoire de la dispersion d’un grand nombre de pierres sculptées de l’église. Enfin, en parcourant le chemin des amoureux , vous profiterez d’un point de vue exceptionnel sur les environs et le lointain.

Chaque 1er et 3ème mardi, visite en anglais possible. .

Église Saint-Raphaël 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine straphael.sitepatrimonial@gmail.com

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English : Visite du village de Saint Raphaël

Visit the hilltop village and its little 12th-century Romanesque church, and discover the village’s amazing history, including the legend of Saint Rémy.

L’événement Visite du village de Saint Raphaël Saint-Raphaël a été mis à jour le 2026-03-24 par Isle-Auvézère