Fête de la musique, concert et bal

le bourg Saint-Raphaël Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Scène ouverte où se succèderont des musiciens aux registres variés chanson française, pop rock et folk.

Bien sûr, les participants trouveront sur place une buvette et des sandwichs pour se restaurer.

Nous espérons que vous viendrez nombreux, pour écouter, danser, ou encore, chanter à votre tour !

Organisé par le comité des fêtes. .

le bourg Saint-Raphaël 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 40 42 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique, concert et bal

L’événement Fête de la musique, concert et bal Saint-Raphaël a été mis à jour le 2026-03-03 par Isle-Auvézère