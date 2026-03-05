Brocante, vide grenier

place de l’église Saint-Raphaël Dordogne

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

2026-07-05

Exposants et promeneurs trouveront sur place une buvette, des sandwiches et des frites pour se restaurer. Comme chaque année, une grande tombola sera organisée pour le plus grand plaisir de tous.

Pour les exposants, le mètre linéaire est fixé à deux euros. Inscription du 2 au 27 juin. .

place de l’église Saint-Raphaël 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 40 42 14

English : Brocante, vide grenier

Exhibitors and strollers alike will find a refreshment stall, sandwiches and French fries for refreshment. As every year, a big tombola will be organized for the pleasure of all.

For exhibitors, the linear metre is set at two euros.

L’événement Brocante, vide grenier Saint-Raphaël a été mis à jour le 2026-03-03 par Isle-Auvézère