Nuit de la chouette Maison Pour Tous du Pays vitryat Parc Léo Lagrange Vitry-le-François

Nuit de la chouette

Maison Pour Tous du Pays vitryat Parc Léo Lagrange 5 bis rue René Crozet Vitry-le-François Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 18:30:00

fin : 2026-03-06 21:00:00

Date(s) :

2026-03-06

De 18h30 à 21hTout public

Dans le cadre du printemps des nocturnes, la LPO Champagne-Ardenne vous invite à partir à la découverte des rapaces de la nuit à la Maison pour Tous du Pays Vitryat à Vitry le François.

Effraie des clochers, Chevêche d’Athéna ou encore Chouette hulotte n’auront plus de secrets pour vous. La première partie de soirée sera consacrée à exposer les diverses espèces du territoire au cours d’une présentation animée en salle. A la nuit tombée, l’animation se poursuivra par une balade crépusculaire en quête de ces oiseaux de nuits.

Prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la météo.

Prévoir sandwich si vous restez entre les deux séances. .

Maison Pour Tous du Pays vitryat Parc Léo Lagrange 5 bis rue René Crozet Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47

English : Nuit de la chouette

From 6.30 pm to 9 pm

