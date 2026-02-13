Nuit de la chouette Maison Pour Tous du Pays vitryat Parc Léo Lagrange Vitry-le-François
Maison Pour Tous du Pays vitryat Parc Léo Lagrange 5 bis rue René Crozet Vitry-le-François Marne
Début : 2026-03-06 18:30:00
fin : 2026-03-06 21:00:00
2026-03-06
De 18h30 à 21hTout public
Dans le cadre du printemps des nocturnes, la LPO Champagne-Ardenne vous invite à partir à la découverte des rapaces de la nuit à la Maison pour Tous du Pays Vitryat à Vitry le François.
Effraie des clochers, Chevêche d’Athéna ou encore Chouette hulotte n’auront plus de secrets pour vous. La première partie de soirée sera consacrée à exposer les diverses espèces du territoire au cours d’une présentation animée en salle. A la nuit tombée, l’animation se poursuivra par une balade crépusculaire en quête de ces oiseaux de nuits.
Prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la météo.
Prévoir sandwich si vous restez entre les deux séances. .
English : Nuit de la chouette
From 6.30 pm to 9 pm
