Nuit de la gavotte Salle Amzer Zo Poullaouen

Informations pratiques

Poullaouen

Nuit de la gavotte

Salle Amzer Zo Rue du Ty Meur Poullaouen Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-18

Venez danser au rythme de la musique ! .

Salle Amzer Zo Rue du Ty Meur Poullaouen 29246 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Nuit de la gavotte Poullaouen a été mis à jour le 2026-08-21 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée