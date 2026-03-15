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AGENDA · Poullaouen

Nuit de la gavotte Salle Amzer Zo Poullaouen

vendredi 18 septembre 2026 · Salle Amzer Zo · Poullaouen

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle Amzer Zo
Adresse
Rue du Ty Meur
Ville
29246 Poullaouen
Département
Finistère
Tarif

Poullaouen

Nuit de la gavotte

Salle Amzer Zo Rue du Ty Meur Poullaouen Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-18

Venez danser au rythme de la musique !   .

Salle Amzer Zo Rue du Ty Meur Poullaouen 29246 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Nuit de la gavotte Poullaouen a été mis à jour le 2026-08-21 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée

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