AGENDA · Poullaouen
Nuit de la gavotte Salle Amzer Zo Poullaouen
vendredi 18 septembre 2026 · Salle Amzer Zo · Poullaouen
Informations pratiques
Poullaouen
Nuit de la gavotte
Salle Amzer Zo Rue du Ty Meur Poullaouen Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-18
Venez danser au rythme de la musique ! .
Salle Amzer Zo Rue du Ty Meur Poullaouen 29246 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Nuit de la gavotte Poullaouen a été mis à jour le 2026-08-21 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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