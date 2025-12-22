Nuit de la Lecture, Loches

Nuit de la Lecture

24 Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire

Gratuit

2026-01-24 19:00:00

2026-01-24 21:30:00

2026-01-24

Rats des villes et souris des champs envahissent la médiathèque ! En leur compagnie, passez une soirée pleine de surprises, entre ville et campagne. Petits et grands, enfilez votre plus beau pyjama, et venez passer une soirée en compagnie de vrais rats de bibliothèque !

Thème une nuit dans la jungle.

Venez profiter en soirée de la médiathèque à l’occasion de la Nuit de la Lecture !

Pour sa 2e participation, la médiathèque devient une jungle à explorer ! Venez assister aux lectures d’albums jeunesse sur le thème du voyage et de l’aventure ou installez-vous bien au chaud au cœur de la cabane à contes pour un voyage en Asie du Sud Est. Au RDC, partez pour la cité d’Angkor à travers la projection de photographies du 19e siècle et la lecture d’extraits de lettres de l’explorateur Louis Delaporte qui œuvra toute sa vie à la faire connaitre. Petits et grands explorateurs, venez passer une soirée dans la jungle et n’hésitez pas à venir déguisés ! .

24 Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 29 57 mediatheque@mairieloches.com

Come and enjoy readings from children?s books on the theme of travel and adventure, or settle into the storytelling hut for a trip to Southeast Asia. Take a trip to the city of Angkor through 19th-century photos and a reading of letters from explorer Louis Delaporte.

