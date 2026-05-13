Nuit de la Paix – Déambulation nocturne au cœur du parc, Musée-Promenade Louis Derbré – Château de Conon, Cellettes

Nuit de la Paix – Déambulation nocturne au cœur du parc Samedi 23 mai, 19h00 Musée-Promenade Louis Derbré – Château de Conon Loir-et-Cher

Prévoir une petite lampe torche – Restauration sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Le temps d’une soirée, le musée-promenade Louis Derbré se révèle sous un autre jour. À la tombée de la nuit, les 150 sculptures du parc s’illuminent une à une, et les bronzes monumentaux se dressent dans la pénombre des arbres.

Comme en journée, la visite est libre : à votre rythme, sans parcours imposé, vous cheminez parmi les œuvres de l’artiste de la paix. Mais l’atmosphère, elle, se transforme. Le silence du parc, la lueur tamisée posée sur les visages de bronze, le froissement des feuilles dans l’obscurité : tout invite au recueillement et à la contemplation.

Une promenade hors du temps, à la rencontre d’une œuvre humaniste, dans un cadre rendu presque irréel par la nuit.

Exceptionnellement aussi, une restauration sur place est prévue !

Musée-Promenade Louis Derbré – Château de Conon 1 chemin du Château de Conon, Cellettes Cellettes 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 (0)2 54 78 14 43 https://www.musee-louis-derbre.com/ https://www.instagram.com/musee.promenade.louis.derbre/;https://www.facebook.com/museelouisderbre;https://fr.linkedin.com/company/mus%C3%A9e-promenade-louis-derbr%C3%A9 Une expérience unique entre art et nature

À seulement 15 minutes de Blois, au cœur de la Vallée des Châteaux de la Loire, le Château de Conon (XIIIᵉ siècle) et son magnifique parc arboré de 5 hectares accueillent le Musée-promenade Louis Derbré.

Plongez dans l’univers de l’un des plus grands sculpteurs français du XXᵉ siècle, dont les œuvres monumentales rayonnent à travers le monde. Découvrez 150 sculptures, dont près de 50 monumentales atteignant plusieurs mètres de haut, disséminées au fil d’une promenade enchanteresse mêlant art, histoire et nature.

Petits et grands vivront une expérience inoubliable, à la fois contemplative et ludique, dans un cadre exceptionnel.

Durée de la visite : environ 1h30. Une parenthèse hors du temps, à savourer en famille, en couple ou entre amis.

✨ Ressourcez-vous au cœur de cette collection unique au monde ! Accès

À 15 minutes de Blois en voiture. Gare SNCF la plus proche : Blois-Chambord.

Sur place

Parking gratuit. Toilettes à disposition. Accueil dans le parc. Prévoyez des chaussures confortables : la déambulation se fait en extérieur, sur 5 hectares de parc et de bois. Une lampe de poche peut être utile.

Animaux acceptés tenus en laisse.

Accessibilité

La plupart des chemins sont accessibles aux PMR

Le temps d’une soirée, le musée-promenade Louis Derbré se révèle sous un autre jour. À la tombée de la nuit, les 150 sculptures du parc s’illuminent une à une, et les bronzes monumentaux se dressent …

© Musée-Promenade Louis Derbré