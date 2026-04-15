Nuit de la performance – Avec la Comédie de Genève, Musée d’art et d’histoire, Genève

Nuit de la performance – Avec la Comédie de Genève Vendredi 24 avril, 19h00 Musée d’art et d’histoire

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T19:00:00+02:00 – 2026-04-24T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-24T19:00:00+02:00 – 2026-04-24T23:59:00+02:00

Performances radicales et hybrides, en résonance avec les espaces d’exposition et la collection. Un terrain d’expérimentation où scène émergente et artistes établi-es, locaux ou internationaux, font dialoguer les esthétiques, les disciplines et les imaginaires.

En collaboration avec la Comédie de Genève

Programme:

19h et 22h30 – Emma Saba, IL SOGNO DI UNA COSA

19h15 – Sihame Haddioui – Exhibit a

19h30 et 21h30 – lisa laurent et Thibault Lac – Création inédite pour la Nuit de la performance

20h et 22h15 – Samir Kennedy

20h30 et 23h15 – Tsirihaka Harrivel

21h – Tiziano Cruz

22h15 – Elischa Heller – Spellwork

Infos et réservations

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.comedie.ch/selection/event/date?productId=10229280417640 »}] [{« link »: « https://www.comedie.ch/fr/nuit-de-la-performance »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Performances

« Cruel trop tard » de Tsirihaka Harrivel – © Makoto C.