Nuit de la performance – Avec la Comédie de Genève, Musée d’art et d’histoire, Genève
Nuit de la performance – Avec la Comédie de Genève, Musée d’art et d’histoire, Genève vendredi 24 avril 2026.
Nuit de la performance – Avec la Comédie de Genève Vendredi 24 avril, 19h00 Musée d’art et d’histoire
Gratuit, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T19:00:00+02:00 – 2026-04-24T23:59:00+02:00
Fin : 2026-04-24T19:00:00+02:00 – 2026-04-24T23:59:00+02:00
Performances radicales et hybrides, en résonance avec les espaces d’exposition et la collection. Un terrain d’expérimentation où scène émergente et artistes établi-es, locaux ou internationaux, font dialoguer les esthétiques, les disciplines et les imaginaires.
En collaboration avec la Comédie de Genève
Programme:
19h et 22h30 – Emma Saba, IL SOGNO DI UNA COSA
19h15 – Sihame Haddioui – Exhibit a
19h30 et 21h30 – lisa laurent et Thibault Lac – Création inédite pour la Nuit de la performance
20h et 22h15 – Samir Kennedy
20h30 et 23h15 – Tsirihaka Harrivel
21h – Tiziano Cruz
22h15 – Elischa Heller – Spellwork
Infos et réservations
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.comedie.ch/selection/event/date?productId=10229280417640 »}] [{« link »: « https://www.comedie.ch/fr/nuit-de-la-performance »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Performances
« Cruel trop tard » de Tsirihaka Harrivel – © Makoto C.
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