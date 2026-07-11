Informations pratiques

Villeneuve-de-Rivière

NUIT DES ASSO

PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Villeneuve-de-Rivière Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Venez vivre une soirée inoubliable avec un dîner exceptionnel en compagnie de Dani Lary, un grand magicien qui a plus d’un tour dans son sac !

Consacré parmi les plus grands illusionnistes du monde, Dani Lary est considéré comme un véritable artisan du rêve.

Il est le seul en Europe à inventer et créer tous ses tours, il en compte aujourd’hui plus de 400. 25 .

PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Villeneuve-de-Rivière 31800 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Come experience an unforgettable evening with an exceptional dinner in the company of Dani Lary, a master magician who has more than one trick up his sleeve!

L’événement NUIT DES ASSO Villeneuve-de-Rivière a été mis à jour le 2026-07-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE