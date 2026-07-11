NUIT DES ASSO Villeneuve-de-Rivière
samedi 10 octobre 2026 · Villeneuve-de-Rivière
Informations pratiques
Villeneuve-de-Rivière
NUIT DES ASSO
PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Villeneuve-de-Rivière Haute-Garonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Venez vivre une soirée inoubliable avec un dîner exceptionnel en compagnie de Dani Lary, un grand magicien qui a plus d’un tour dans son sac !
Consacré parmi les plus grands illusionnistes du monde, Dani Lary est considéré comme un véritable artisan du rêve.
Il est le seul en Europe à inventer et créer tous ses tours, il en compte aujourd’hui plus de 400. 25 .
PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Villeneuve-de-Rivière 31800 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come experience an unforgettable evening with an exceptional dinner in the company of Dani Lary, a master magician who has more than one trick up his sleeve!
L’événement NUIT DES ASSO Villeneuve-de-Rivière a été mis à jour le 2026-07-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Villeneuve-de-Rivière (Haute-Garonne)
- ST-GO’ZEN Villeneuve-de-Rivière 14 novembre 2026