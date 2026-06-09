Villeneuve-de-Rivière

ST-GO’ZEN

PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Villeneuve-de-Rivière Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 10:00:00

fin : 2026-11-15 18:00:00

Date(s) :

2026-11-14 2026-11-15

Le salon du bien-être ! 6ème édition ..

Organisé par l’association DIAPASON.

+ de 100 exposants

6e édition du Salon Bien-Être ; une édition qui promet d’être toute aussi vibrante et exaltante, zen et accueillante ! venez rencontrer nos passionnés et spécialistes qui vont proposer, tout au long du week-end, leurs méthodes d’accompagnement au mieux-être, pour le corps et pour l’esprit, leurs produits, leurs créations ; des conférences et des ateliers permettront d’approfondir les sujets ; et à nouveau de nombreux lots à gagner ! (soins et produits du salon)…

Restauration sur place et tombola gratuite. .

PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Villeneuve-de-Rivière 31800 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The wellness fair! 6th edition …

L’événement ST-GO’ZEN Villeneuve-de-Rivière a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE