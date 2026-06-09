ST-GO’ZEN Villeneuve-de-Rivière
ST-GO’ZEN Villeneuve-de-Rivière samedi 14 novembre 2026.
Villeneuve-de-Rivière
ST-GO’ZEN
PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Villeneuve-de-Rivière Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 10:00:00
fin : 2026-11-15 18:00:00
Date(s) :
2026-11-14 2026-11-15
Le salon du bien-être ! 6ème édition ..
Organisé par l’association DIAPASON.
+ de 100 exposants
6e édition du Salon Bien-Être ; une édition qui promet d’être toute aussi vibrante et exaltante, zen et accueillante ! venez rencontrer nos passionnés et spécialistes qui vont proposer, tout au long du week-end, leurs méthodes d’accompagnement au mieux-être, pour le corps et pour l’esprit, leurs produits, leurs créations ; des conférences et des ateliers permettront d’approfondir les sujets ; et à nouveau de nombreux lots à gagner ! (soins et produits du salon)…
Restauration sur place et tombola gratuite. .
PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Villeneuve-de-Rivière 31800 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The wellness fair! 6th edition …
L’événement ST-GO’ZEN Villeneuve-de-Rivière a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE