Nuit des Bandas Pouillon
samedi 25 juillet 2026 · Pouillon
Informations pratiques
Pouillon
Nuit des Bandas
Arènes Pouillon Landes
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Rendez-vous le 25 juillet aux arènes de Pouillon pour la traditionnelle Nuit des bandas. Ambiance assurée par Los Campesinos, Los Clarineros, les Dalton’s, los Aïgassuts et Los Bombanceros. Buvette et restauration sur place.
La Nuit des Bandas fait son grand retour ! C’est LE rendez-vous incontournable de l’été ! Les Campesinos vous donnent rendez-vous le samedi 25 juillet à partir de 20h aux Arènes de Pouillon pour une soirée placée sous le signe de la musique, de la fête et de la convivialité. Cette année, l’ambiance sera assurée par par Los Campesinos, Los Clarineros, les Dalton’s, los Aïgassuts et Los Bombanceros.
Comme chaque année, la Peña Cocina vous régalera avec ses délicieux repas, et la Peña 24/7 sera à votre disposition pour vous rafraîchir tout au long de la soirée. Alors, réunissez vos amis, votre famille et votre bonne humeur, et venez partager avec nous une soirée qui s’annonce mémorable ! .
Arènes Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 72 11 78 association.musicale.pouillon@gmail.com
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English : Nuit des Bandas
Join us on July 25 at the Pouillon arena for the traditional Night of the Bandas. Entertainment provided by Los Campesinos, Los Clarineros, the Daltons, los A%EFgassuts, and Los Bombanceros. Refreshments and food available on site.
L’événement Nuit des Bandas Pouillon a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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