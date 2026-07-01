Informations pratiques

Pouillon

Nuit des Bandas

Arènes Pouillon Landes

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Rendez-vous le 25 juillet aux arènes de Pouillon pour la traditionnelle Nuit des bandas. Ambiance assurée par Los Campesinos, Los Clarineros, les Dalton’s, los Aïgassuts et Los Bombanceros. Buvette et restauration sur place.

La Nuit des Bandas fait son grand retour ! C’est LE rendez-vous incontournable de l’été ! Les Campesinos vous donnent rendez-vous le samedi 25 juillet à partir de 20h aux Arènes de Pouillon pour une soirée placée sous le signe de la musique, de la fête et de la convivialité. Cette année, l’ambiance sera assurée par par Los Campesinos, Los Clarineros, les Dalton’s, los Aïgassuts et Los Bombanceros.

Comme chaque année, la Peña Cocina vous régalera avec ses délicieux repas, et la Peña 24/7 sera à votre disposition pour vous rafraîchir tout au long de la soirée. Alors, réunissez vos amis, votre famille et votre bonne humeur, et venez partager avec nous une soirée qui s’annonce mémorable ! .

Arènes Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 72 11 78 association.musicale.pouillon@gmail.com

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English : Nuit des Bandas

Join us on July 25 at the Pouillon arena for the traditional Night of the Bandas. Entertainment provided by Los Campesinos, Los Clarineros, the Daltons, los A%EFgassuts, and Los Bombanceros. Refreshments and food available on site.

L’événement Nuit des Bandas Pouillon a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Pays d’Orthe et Arrigans