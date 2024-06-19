Nuit Des Bibliothèques 2026, Bibliothèque de Marquillies, Marquillies

Informations pratiques

Nuit Des Bibliothèques 2026 Samedi 3 octobre, 17h00 Bibliothèque de Marquillies Nord

Inscriptions en bibliothèque aux horaires de permanence Mardi 16H30-17H30 Mercredi 14h30-17h Samedi 9h30-12h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Faire découvrir et raconter La Gréce, pays choisi d’après le thème national, son histoire, sa civilisation et sa mythologie.

Stimuler l’imagination et la créativité des enfants avec un atelier création en 2 groupes de 45mn, dessins sur fiches fournies, coloriage, jeux, etc…

Consultation sur place d’ouvrages dédiés à la Grèce (livres, documents)

Bibliothèque de Marquillies 100 rue de Verdun 59274 Marquillies Marquillies 59274 Nord Hauts-de-France 03.20.29.00.09 https://marquillies.com/2024/06/19/bibliotheque/ [{« type »: « link », « value »: « https://marquillies.com/2024/06/19/bibliotheque/ »}]

Thème Saison Méditerranée 2026

© Bibliothèque de Marquillies